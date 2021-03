Amici: bacio tra Alessandro e Enula (Di lunedì 1 marzo 2021) Enula e Alessandro, due tra coloro che avevano subito il provvedimento disciplinare in settimana, sono stati giudicati dai loro coach dopo essersi esibiti: tra i due, c’è stato anche un bacio appassionato, che conferma come sia nata una nuova coppia all’interno della scuola di Amici. La puntata di sabato era terminata con l’annuncio dell’annullamento del provvedimento disciplinare che, in seguito alle condizioni in cui la casetta di Amici Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 1 marzo 2021), due tra coloro che avevano subito il provvedimento disciplinare in settimana, sono stati giudicati dai loro coach dopo essersi esibiti: tra i due, c’è stato anche unappassionato, che conferma come sia nata una nuova coppia all’interno della scuola di. La puntata di sabato era terminata con l’annuncio dell’annullamento del provvedimento disciplinare che, in seguito alle condizioni in cui la casetta diArticolo completo: dal blog SoloDonna

