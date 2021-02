Zaia e l’appello a Draghi: “Chiudere ora tutte le scuole” (Di domenica 28 febbraio 2021) II governatore del Veneto Luca Zaia lancia un appello al presidente Mario Draghi: Chiudere le scuole adesso. Dice infatti il governatore: “Faccio appello al presidente Draghi affinché valuti con la sua obiettività scevra da retaggi ideologici l’apertura o la chiusura delle scuole, l’obiettivo deve essere la salute” dice in un’intervista al Corriere della Sera. Zaia chiede espressamente una chiusura, anche se temporanea: “Il Cts ammette la relazione tra scuole e contagi, con la previsione di Chiudere da qualche parte. Ma il problema c’è o non c’è? Pensare che si possa Chiudere a macchia di leopardo, sapendo che il virus non conosce confini, alla fine ci porterà a Chiudere ovunque. Meglio una ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 28 febbraio 2021) II governatore del Veneto Lucalancia un appello al presidente Marioleadesso. Dice infatti il governatore: “Faccio appello al presidenteaffinché valuti con la sua obiettività scevra da retaggi ideologici l’apertura o la chiusura delle, l’obiettivo deve essere la salute” dice in un’intervista al Corriere della Sera.chiede espressamente una chiusura, anche se temporanea: “Il Cts ammette la relazione trae contagi, con la previsione dida qualche parte. Ma il problema c’è o non c’è? Pensare che si possaa macchia di leopardo, sapendo che il virus non conosce confini, alla fine ci porterà aovunque. Meglio una ...

