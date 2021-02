Roma, Fonseca: «Niente scuse, tanti errori. Ma l’arbitro non mi è piaciuto» (Di lunedì 1 marzo 2021) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Milan: le sue dichiarazioni Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Milan. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU MILAN NEWS 24 PRESTAZIONE – «Siamo entrati molto male oggi, le situazioni che il Milan ha creato sono nate tutte da palle perse nella nostra prima fase di costruzione. Abbiamo sbagliato i primi 20 minuti, siamo stati passivi e contro una squadra come il Milan è difficile recuperare. Poi ci siamo ripresi e abbiamo avuto occasioni, ma abbiamo sbagliato i primi 20 minuti». ARBITRAGGIO – «È facile trovare scuse a fine partita. Ci sono cose che non mi sono piaciute ma non voglio trovare alibi. Non voglio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Paulo, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Milan: le sue dichiarazioni Paulo, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Milan. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU MILAN NEWS 24 PRESTAZIONE – «Siamo entrati molto male oggi, le situazioni che il Milan ha creato sono nate tutte da palle perse nella nostra prima fase di costruzione. Abbiamo sbagliato i primi 20 minuti, siamo stati passivi e contro una squadra come il Milan è difficile recuperare. Poi ci siamo ripresi e abbiamo avuto occasioni, ma abbiamo sbagliato i primi 20 minuti». ARBITRAGGIO – «È facile trovarea fine partita. Ci sono cose che non mi sono piaciute ma non voglio trovare alibi. Non voglio ...

