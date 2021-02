Per le Nuove Proposte di Sanremo 2021, i Dellai portano “Io sono Luca” (Di domenica 28 febbraio 2021) I gemelli Luca e Matteo Dellai sono tra le Nuove Proposte del Festival, dopo la paura per un tampone positivo. Cantano Io sono Luca. Scopriamo qualcosa di più sui due fratelli Fonte instagram (@Dellaiofficial)I Dellai, all’anagrafe Luca e Matteo Dellai, sono un duo con un enorme potenziale e con una profonda passione che li unisce: la musica. I due gemelli infatti con il loro talento sono riusciti ad approdare fino al Festival d Sanremo 2021, condotto anche quest’anno da Amadeus, dove si esibiranno nella categoria dedicata alle giovani Proposte con il brano Io sono Luca. ... Leggi su chenews (Di domenica 28 febbraio 2021) I gemellie Matteotra ledel Festival, dopo la paura per un tampone positivo. Cantano Io. Scopriamo qualcosa di più sui due fratelli Fonte instagram (@official)I, all’anagrafee Matteoun duo con un enorme potenziale e con una profonda passione che li unisce: la musica. I due gemelli infatti con il loro talentoriusciti ad approdare fino al Festival d, condotto anche quest’anno da Amadeus, dove si esibiranno nella categoria dedicata alle giovanicon il brano Io. ...

