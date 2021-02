Nuove proposte, Sanremo 2021: Wrongonyou sale sul palco dell’Ariston con “Lezioni di volo” (Di domenica 28 febbraio 2021) Wrongonyou, all’anagrafe Marco Zitelli, è un cantante e autore di Roma attualmente che fa parte dei finalisti della Sezione Giovani di Sanremo. Scopriamo qualcosa in più Fonte instagram (@Wrongonyou)Wrongonyou, all’anagrafe Marco Zitelli, è un cantante e autore di Roma attualmente che fa parte dei finalisti della Sezione Giovani di Sanremo. Wrongonyou porterà all’Ariston il brano dal titolo “Lezioni di volo”. LEGGI ANCHE >>> Fedez, il nuovo spoiler per Sanremo 2021 scatena il web LEGGI ANCHE >>> Sanremo 2021: il regolamento ufficiale del Festival Sanremo 2021, Wrongonyou chi è? Età e biografia Fonte ... Leggi su chenews (Di domenica 28 febbraio 2021), all’anagrafe Marco Zitelli, è un cantante e autore di Roma attualmente che fa parte dei finalisti della Sezione Giovani di. Scopriamo qualcosa in più Fonte instagram (@, all’anagrafe Marco Zitelli, è un cantante e autore di Roma attualmente che fa parte dei finalisti della Sezione Giovani diporterà all’Ariston il brano dal titolo “di”. LEGGI ANCHE >>> Fedez, il nuovo spoiler perscatena il web LEGGI ANCHE >>>: il regolamento ufficiale del Festivalchi è? Età e biografia Fonte ...

