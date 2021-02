Napoli in apprensione, ancora guai per Mertens? (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Napoli aspetta di capire quali sono le condizioni di Mertens, protagonista contro il Benevento ed uscito con un impacco di ghiaccio applicato alla caviglia. La vittoria conquistata oggi dal Napoli contro il Benevento ha dato di sicuro gran fiducia alla squadra di Rino Gattuso. Un successo che ovviamente permette agli azzurri di respirare aria Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 28 febbraio 2021) Ilaspetta di capire quali sono le condizioni di, protagonista contro il Benevento ed uscito con un impacco di ghiaccio applicato alla caviglia. La vittoria conquistata oggi dalcontro il Benevento ha dato di sicuro gran fiducia alla squadra di Rino Gattuso. Un successo che ovviamente permette agli azzurri di respirare aria Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

titty_napoli : RT @capuanogio: I contagi nel gruppo dirigente spaventano l’#Inter. Apprensione per i giocatori anche se #Marotta e gli altri non li vedono… - jodydiana : Ma come si può che un singolo giocatore Kennedy tiene in apprensione tutta la difesa del Napoli. Ma chi o sap a chist - infoitsport : Atalanta-Napoli 4-2: show di Muriel, apprensione per Osimhen - SigfreGomez : RT @Eurosport_IT: Apprensione in casa Napoli. Forza Victor ?? #Osimhen | #AtalantaNapoli - inews__24 : ?? #Napoli in apprensione per #Osimhen ??L'attaccante ha battuto la testa durante #AtalantaNapoli ed ha perso i sens… -