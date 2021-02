Myanmar | proteste e arresti | proiettili di gomma su dimostranti

RaiNews : A Dawei, nel Myanmar meridionale, almeno tre persone sono morte e altre venti sono rimaste ferite dai colpi d'arma… - Tg3web : La polizia ha sparato nuovamente contro i manifestanti a Mandalay, la seconda città del Myanmar. Due ragazzi sarebb… - GiuseppeGp86g : RT @Radio1Rai: ??#Myanmar Sale a 7 vittime il numero dei manifestanti uccisi oggi dalle forze di sicurezza birmane, molti i feriti. A riport… - Andrea80821276 : RT @RaiNews: A Dawei, nel Myanmar meridionale, almeno tre persone sono morte e altre venti sono rimaste ferite dai colpi d'arma da fuoco sp… - ale_villani : RT @LaStampa: Myanmar, uccisi diversi manifestanti durante le proteste contro la giunta militare -

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar proteste

Sono 8 le vittime della repressione militare dall'inizio dellescoppiate dopo il golpe del 1 febbraio che ha deposto il governo civile di Aung San Suu Kyi.Nuovecontro il colpo di Stato militare di inizio febbraio sono in corso in, con la polizia che ha lanciato gas lacrimogeni e granate assordanti, e sparato in aria per reprimere le ...New York Myanmar, discorso anti golpe: licenziato ambasciatore all'Onu. (Rai News) L’ultima ondata di proteste arriva dopo il discorso dell’ambasciatore del Myanmar Kyaw Moe Tun all’assemblea generale ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...