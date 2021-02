Migranti | 371 naufraghi a brodo della Sea-Watch 3 | l’ultimo salvataggio nella notte Alarm Phone accusa la Libia | “Ritarda i soccorsi | 15 morti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 febbraio 2021) A bordoSea-3 ci sono 317, dopo che la naveong tedesca ha effettuato ben quattro salvataggi in tre giorni nel Mediterraneo centrale. Soltantogiornata di domenica 28 febbraio l’imbarcazione ha operato due. Il primo ha riguardato 16, tra i quali donne e bambini, che erano su un gommone avvistatotra sabato e domenica con un tubolare che si stava sgonfiando. Molti i casi di ustione da benzina per le persone che sono state messe in salvo e che hanno avuto bisogno di cure immediate. Il secondo intervento riguarda 97 persone che erano a bordo di un barcone di legno in difficoltà. Il velivolo ultraleggero da ricognizione Moonbirdstessa organizzazione ha ...