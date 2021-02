M5s, Giuseppe Conte ci sta. Quale sarà il ruolo dell’ex premier nel Movimento? (Di domenica 28 febbraio 2021) Alla fine è così, e quella mano alzata (come per salutare) immortalata all’uscita da Palazzo Chigi nel suo ultimo giorno da premier, prede sempre più le forme di un arrivederci che non di un addio. E se non dalla presidenza del Consiglio, almeno dalla politica. Ciò che emerge infatti dalle prime indiscrezioni dopo il summit di oggi all’hotel Forum di Roma è che l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrà un ruolo determinate (sarà il nuovo capo politico anche se Rousseau ha appena votato per un direttorio a 5?), nel progetto rifondativo del partito fondato nel lontano 2009 da Casaleggio padre e Beppe Grillo. Che nel pomeriggio, dopo aver evitato i cronisti e immaginando che l’incontro di oggi avrebbe fatto parlare (e non poco) i giornalisti di tutta Italia e di tutte le parti politiche, ha ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Alla fine è così, e quella mano alzata (come per salutare) immortalata all’uscita da Palazzo Chigi nel suo ultimo giorno da, prede sempre più le forme di un arrivederci che non di un addio. E se non dalla presidenza del Consiglio, almeno dalla politica. Ciò che emerge infatti dalle prime indiscrezioni dopo il summit di oggi all’hotel Forum di Roma è che l’ex presidente del Consiglioavrà undeterminate (il nuovo capo politico anche se Rousseau ha appena votato per un direttorio a 5?), nel progetto rifondativo del partito fondato nel lontano 2009 da Casaleggio padre e Beppe Grillo. Che nel pomeriggio, dopo aver evitato i cronisti e immaginando che l’incontro di oggi avrebbe fatto parlare (e non poco) i giornalisti di tutta Italia e di tutte le parti politiche, ha ...

