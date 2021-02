LIVE – Gigante maschile Bansko 28 febbraio 2021: prima e seconda manche in DIRETTA (Di domenica 28 febbraio 2021) La DIRETTA scritta del secondo slalom Gigante maschile di Bansko, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. seconda gara del weekend in Bulgaria. Gli uomini si sfidano nella stessa specialità dopo la vittoria di Filip Zubcic nella prova di sabato. TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA GARA La gara è in programma domenica 28 febbraio, con prima manche alle ore 10 e seconda alle 13. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 10.43 – Molto buona la partenza di Borsotti, ma scivola sul muro. Chiude a +2.82, 1’14”27 10.42 – IN PARTENZA GIOVANNI BORSOTTI 10.41 – Scivola nella ... Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Lascritta del secondo slalomdi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino.gara del weekend in Bulgaria. Gli uomini si sfidano nella stessa specialità dopo la vittoria di Filip Zubcic nella prova di sabato. TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA GARA La gara è in programma domenica 28, conalle ore 10 ealle 13. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA10.43 – Molto buona la partenza di Borsotti, ma scivola sul muro. Chiude a +2.82, 1’14”27 10.42 – IN PARTENZA GIOVANNI BORSOTTI 10.41 – Scivola nella ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Bansko in DIRETTA: Faivre domina Zubcic sbaglia! Attesa per De Aliprandini - #alpino… - Eurosport_IT : Partita la 1ª manche del Gigante di Bansko ?????? Segui la gara LIVE su - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Bansko in DIRETTA: Zubcic e Faivre: sfida all’ultimo centesimo! De Aliprandini vuole il ris… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Bansko in DIRETTA: Zubcic punta al bis Pinturault cerca il riscatto De Aliprandini vuole il… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ del 2° slalom gigante maschile #Bansko 2021 #FISAlpine -