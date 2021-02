LIVE Combinata nordica, prova a squadre Mondiali in DIRETTA: trionfa la Norvegia, delusione Italia: settimo posto (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.48: Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime gare di Combinata nordica, buon pomeriggio 15.47: Oro per la Norvegia, dunque, il secondo consecutivo nella Combinata maschile, argento per Germania, bronzo per l’Austria 15.47: Francia sesta a 2’54”, Italia, deludente, settima a 3’25” 15.45: Giappone quarto a 2’13”, Finlandia quinta a 2’38” 15.44: Argento per la Germania a 42?, bronzo per l’Austria a 49? 15.43: Riiber va a prendersi il secondo oro del Mondiale assieme a Bjoernstad, Graabak e Ofterbro. Norvegia trionfante 15.42: Al km 18.9 Norvegia in testa, Germania a 46?, Austria a 56? 15.38: Al km 17.5 Norvegia sempre più sola con Riiber, Germania ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.48: Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime gare di, buon pomeriggio 15.47: Oro per la, dunque, il secondo consecutivo nellamaschile, argento per Germania, bronzo per l’Austria 15.47: Francia sesta a 2’54”,, deludente, settima a 3’25” 15.45: Giappone quarto a 2’13”, Finlandia quinta a 2’38” 15.44: Argento per la Germania a 42?, bronzo per l’Austria a 49? 15.43: Riiber va a prendersi il secondo oro del Mondiale assieme a Bjoernstad, Graabak e Ofterbro.nte 15.42: Al km 18.9in testa, Germania a 46?, Austria a 56? 15.38: Al km 17.5sempre più sola con Riiber, Germania ...

