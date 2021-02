La fidanzata di Sensi ad una domanda molto intima: “Se Stefano non potesse avere figli…” (Di domenica 28 febbraio 2021) "Cosa faresti se il tuo compagno ti dicesse che non può avere figli?" Con questa domanda un follower di Giulia Amodio, fidanzata di Stefano Sensi, ha interpellato la influencer in merito ad una questione decisamente personale.caption id="attachment 113525" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionGiulia ha riflettuto sul tema e ha risposto con una considerazione profonda: "No, non è sicuramente una cosa semplice. Soprattutto se si è sempre desiderato di voler vivere la maternità. Ad ogni modo penso che essere genitori sia qualcosa di stupendo e ci sono per fortuna alternative per esserlo allo stesso modo. Adottare un bambino per me sarebbe una cosa stupenda!"caption id="attachment 113527" align="alignnone" width="750" Instagram/caption Golssip. Leggi su golssip (Di domenica 28 febbraio 2021) "Cosa faresti se il tuo compagno ti dicesse che non puòfigli?" Con questaun follower di Giulia Amodio,di, ha interpellato la influencer in merito ad una questione decisamente personale.caption id="attachment 113525" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionGiulia ha riflettuto sul tema e ha risposto con una considerazione profonda: "No, non è sicuramente una cosa semplice. Soprattutto se si è sempre desiderato di voler vivere la maternità. Ad ogni modo penso che essere genitori sia qualcosa di stupendo e ci sono per fortuna alternative per esserlo allo stesso modo. Adottare un bambino per me sarebbe una cosa stupenda!"caption id="attachment 113527" align="alignnone" width="750" Instagram/caption Golssip.

