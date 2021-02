Insigne a 'C'è posta per te' non riesce a trattenere le lacrime (Di domenica 28 febbraio 2021) Lorenzo Insigne è stato ospite di Maria De Filippi nella puntata andata in onda sabato 27 febbraio ( la penultima puntata di C'è posta per te 2021 ). Per Insigne non si è trattato di "una prima volta",... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 28 febbraio 2021) Lorenzoè stato ospite di Maria De Filippi nella puntata andata in onda sabato 27 febbraio ( la penultima puntata di C'èper te 2021 ). Pernon si è trattato di "una prima volta",...

infoitcultura : Insigne a 'C'è posta per te' non riesce a trattenere le lacrime - sportli26181512 : Napoli, Insigne a 'C'è Posta Per Te': regalo speciale in ricordo della Coppa Italia contro la Juve: Ieri sera è and… - fanpage : Non c'è storia, #cepostaperte vince la gara degli ascolti - DarioVarriale1 : Gli insulti a Lorenzo insigne perché è andato a c'è posta per te qualificano ancora ciò che siete. Tifosotti di mer… - _SiGonfiaLaRete : Avete visto ieri #Insigne a #cepostaperte? Ecco il Video: -