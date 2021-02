In Russia mamma 70enne in carcere col figlio perché Testimoni di Geova (Di domenica 28 febbraio 2021) ROMA – Per la prima volta dopo il periodo sovietico una donna Testimone finisce in carcere (per 2 anni). Condannati anche altri Testimoni fino a 7,5 anni di prigione. La colpa? Essere testimoni di Geova. Così in un comunicato i Testimoni di Geova sul caso della settantenne imprigionata perché testimone di Geova. “Vergognoso errore giudiziario” dichiara Human Rights Watch. Il 24 febbraio un tribunale russo di Abakan ha condannato Valentina Baranovskaja, 70 anni, e suo figlio Roman Baranovskij, 46 anni, rispettivamente a due e sei anni di reclusione unicamente perché professano la religione dei Testimoni di Geova. La sentenza- spiegano i Testimoni di Geova- segue una controversa decisione della Corte Suprema russa, che nel 2017 aveva sciolto gli enti legali dei Testimoni in Russia e Crimea. Valentina Baranovskaja è la prima donna testimone di Geova a essere condannata e incarcerata in Russia dal 2017. Leggi su dire (Di domenica 28 febbraio 2021) ROMA – Per la prima volta dopo il periodo sovietico una donna Testimone finisce in carcere (per 2 anni). Condannati anche altri Testimoni fino a 7,5 anni di prigione. La colpa? Essere testimoni di Geova. Così in un comunicato i Testimoni di Geova sul caso della settantenne imprigionata perché testimone di Geova. “Vergognoso errore giudiziario” dichiara Human Rights Watch. Il 24 febbraio un tribunale russo di Abakan ha condannato Valentina Baranovskaja, 70 anni, e suo figlio Roman Baranovskij, 46 anni, rispettivamente a due e sei anni di reclusione unicamente perché professano la religione dei Testimoni di Geova. La sentenza- spiegano i Testimoni di Geova- segue una controversa decisione della Corte Suprema russa, che nel 2017 aveva sciolto gli enti legali dei Testimoni in Russia e Crimea. Valentina Baranovskaja è la prima donna testimone di Geova a essere condannata e incarcerata in Russia dal 2017.

