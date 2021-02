Il vertice in gran segreto sul futuro del M5s | faccia a faccia tra i big e Grillo C’è anche Conte

Leggi su open.online

(Di domenica 28 febbraio 2021) Alla fine iltra i big del Movimento 5 Stelle si terrà. Quello in programma oggi sarà un incontro a porte chiuse con il fondatore Beppeper uscire dal pantano in cui è piombato il partito dopo la crisi di governo, tra espulsioni, pendenze legali e un nuovo capitolo all’interno dell’altrimenti improbabile compagine del nuovo governo Draghi. Sull’appuntamento era calata una coltre di silenzio, dopo la rabbia del garante per la fuga di notizie che lo avevano preceduto. Secondo le indiscrezioni, la riunione in corso dalla tarda mattina si sta svolgendo in videoconferenza, con il fondatore del Movimento collegato dal buen retito a Marina di Bibbona in Toscana, dove inizialmente si sarebbe dovuto tenere l’incontro, come già accaduto in passato. Secondo il retroscena di oggi del Corriere della Sera, a partecipare, oltre a ...