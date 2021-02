Il Cts: oltre una soglia di contagi, scuole tutte chiuse. In zona rossa verso la chiusura anche di elementari e medie (Di domenica 28 febbraio 2021) Con la crescita dei contagi tra gli studenti e l’allarme legato alle varianti, il governo valuta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, e non solo delle superiori come accaduto finora, nelle Regioni rosse, nelle zone rosse locali (anche all’interno di Regioni gialle) o nelle zone in cui l’incidenza superi i 250 casi Covid ogni 100mila abitanti. A fornire queste indicazioni è stato il Comitato tecnico scientifico (Cts), che ieri si è riunito in serata per rispondere ai quesiti dell’esecutivo. La decisione ufficiale è stata affidata a un verbale inviato alla presidenza del Consiglio insieme a uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) che definisce il quadro dei contagi nelle scuole. scuole: il parere del Cts Il Cts ha sempre sottolineato che la scuola ... Leggi su tpi (Di domenica 28 febbraio 2021) Con la crescita deitra gli studenti e l’allarme legato alle varianti, il governo valuta ladelledi ogni ordine e grado, e non solo delle superiori come accaduto finora, nelle Regioni rosse, nelle zone rosse locali (all’interno di Regioni gialle) o nelle zone in cui l’incidenza superi i 250 casi Covid ogni 100mila abitanti. A fornire queste indicazioni è stato il Comitato tecnico scientifico (Cts), che ieri si è riunito in serata per rispondere ai quesiti dell’esecutivo. La decisione ufficiale è stata affidata a un verbale inviato alla presidenza del Consiglio insieme a uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) che definisce il quadro deinelle: il parere del Cts Il Cts ha sempre sottolineato che la scuola ...

