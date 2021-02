I numeri in chiaro. Maga: «Il virus rialza la testa. Ma non ha senso parlare di terza ondata» – Il video (Di domenica 28 febbraio 2021) Altri 192 decessi per Coronavirus in 24 ore, stando all’ultimo bollettino (ieri erano stati 280), il tasso di positività sul numero totale di tamponi che aumenta e la soglia di occupazione delle terapie intensive che si avvicina alla soglia massima. «L’epidemia sta rialzando la testa», riassume il direttore del laboratorio dell’istituto di Genetica Molecolare del Cnr di Pavia, Giovanni Maga. «È assolutamente necessario prendere tutte le misure per poter contenere questo nuovo aumento dei casi». «terza ondata? Sono oscillazioni artificiali» Eppure Maga non vuole sentir parlare di “terza ondata”. «Personalmente non amo questa definizione – dichiara a Open -. Le oscillazioni che vediamo sono fondamentalmente il ... Leggi su open.online (Di domenica 28 febbraio 2021) Altri 192 decessi per Coronain 24 ore, stando all’ultimo bollettino (ieri erano stati 280), il tasso di positività sul numero totale di tamponi che aumenta e la soglia di occupazione delle terapie intensive che si avvicina alla soglia massima. «L’epidemia stando la», riassume il direttore del laboratorio dell’istituto di Genetica Molecolare del Cnr di Pavia, Giovanni. «È assolutamente necessario prendere tutte le misure per poter contenere questo nuovo aumento dei casi». «? Sono oscillazioni artificiali» Eppurenon vuole sentirdi “”. «Personalmente non amo questa definizione – dichiara a Open -. Le oscillazioni che vediamo sono fondamentalmente il ...

cippalippissimo : @borghi_claudio Non si puó fare una correlazione del genere senza esaminare meglio cosa sia successo e perchè. Vero… - Dome689 : RT @Open_gol: «Qualche dubbio» sulla proposta di dilazionare la somministrazione della seconda dose del vaccino. I numeri in chiaro?? https:… - Open_gol : «Qualche dubbio» sulla proposta di dilazionare la somministrazione della seconda dose del vaccino. I numeri in chia… - HaruhiBlack : I numeri parlano chiaro, è piena crisi il mio rapporto con le serie TV. Confronto impietoso con febbraio scorso: 43… - PhilippoTrapani : @G_DeMarchis @pbersani @marcotravaglio @sole24ore il nord moderno avanzato produttivo e leghista aveva un governo.… -