Fedez canterà a Sanremo | Codacons condannato

Leggi su solodonna

(Di domenica 28 febbraio 2021)esulta, così come esultano i suoi fan: il Tar, non solo ha respinto le due richieste del, ma hapure l’associazione a pagare le spese. Insomma una vittoria importante per il rapper, che ora può pensare tranquillamente al suo Festival di, senza avere una spada di Damocle sulla testa. Il marito di Chiara Ferragni esulta per la vittoria. Il rapper, prima di salire sul Articolo completo: dal blog SoloDonna