"È solo una verruca", curata con crema solare per 2 anni poi la scoperta

Quello che il suo medico credeva essere una semplice verruca sul braccio, curabile con della crema solare, si è rivelato essere un tumore che l'ha uccisa a soli 63 anni. È successo qualche anno fa. Oggi, a distanza di due anni e mezzo, il dermatologo del centro medico privato Cdc di Torino, che aveva in cura la donna, difeso dall'avvocato Isabella Nacci, è stato condannato a otto mesi con le attenuanti generiche per omicidio colposo. Si chiude così la vicenda giudiziaria che andava avanti ormai da tempo. Per due volte la procura aveva chiesto l'archiviazione del caso non evidenziando un legame diretto tra le visite dermatologiche effettuate e lo sviluppo del tumore e delle metastasi che avevano poi portato alla morte della donna. Ma i familiari di quest'ultima, assistiti dall'avvocato Gian ...

