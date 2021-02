Domenica In, Elettra Lamborghini ha il colpo della strega e l’ospitata viene interrotta. Venier: «Durante la pubblicità ti faccio una puntura» – Video (Di domenica 28 febbraio 2021) Elettra Lamborghini La schiena di Elettra ha fatto “Pem Pem”. Imprevisto a Domenica In per la “zia” Mara Venier. Nel corso della puntata odierna, la conduttrice veneta ha infatti dovuto portare avanti un’intervista ad una dolorante Elettra Lamborghini. La cantante, opinionista della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, è apparsa infatti in studio piuttosto in difficoltà, a causa di un colpo della strega che l’ha praticamente bloccata. Di fronte alla camminata “robotica” della Lamborghini, appena è stata annunciata, la Venier ha chiesto subito spiegazioni: “Com’è che stai tutta dura?“. “Sono tutta impagliata (…) Tesoro, ho ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 28 febbraio 2021)La schiena diha fatto “Pem Pem”. Imprevisto aIn per la “zia” Mara. Nel corsopuntata odierna, la conduttrice veneta ha infatti dovuto portare avanti un’intervista ad una dolorante. La cantante, opinionistaprossima edizione dell’Isola dei Famosi, è apparsa infatti in studio piuttosto in difficoltà, a causa di unche l’ha praticamente bloccata. Di fronte alla camminata “robotica”, appena è stata annunciata, laha chiesto subito spiegazioni: “Com’è che stai tutta dura?“. “Sono tutta impagliata (…) Tesoro, ho ...

zazoomblog : Domenica In Elettra Lamborghini si sente male e non riesce a finire lintervista: interviene il medico - #Domenica… - MondoTV241 : Domenica In, Elettra Lamborghini non sta bene e si rivolge al medico #elettralamborghini #domenicain - infoitcultura : Domenica In, Elettra Lamborghini lascia lo studio. Mara Venier in imbarazzo: “Mi dispiace vederti cosi” - infoitcultura : Elettra Lamborghini interrompe l'intervista a Domenica In: ecco perché - infoitcultura : Elettra Lamborghini si sente male a Domenica In, Venier blocca l’intervista -