Covid, Zaia a Draghi: "Chiudere tutte le superiori" (Di domenica 28 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il Comitato tecnico scientifico si è espresso sul fattore di rischio dell'apertura delle scuole nella diffusione dei contagi da Covid-19, dando al governo delle indicazioni precise: Chiudere tutti gli istituti di ordine e grado in zona rossa, chiusure a livello provinciale e dove l'incidenza dei positivi è superiore a 250 casi su 100mila abitanti. Alcune Impronta Unika.

