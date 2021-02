Binotto: il team principal non presenzierà ad alcune gare (Di domenica 28 febbraio 2021) Mattia Binotto, come già accaduto nel 2020, non sarà presente ad alcune gare nel corso della stagione 2021. Nella scorsa stagione, il team principal aveva saltato il gran premio di Turchia, del Bahrain e l’ultimo gp della stagione ad Abu Dhabi. Ferrari: Le Mans è più di un’idea Binotto: perchè non sarà presente alle gare? Una decisione che Binotto ha preso di comune accordo con tutto il team. L’ingegnere italiano resterà a Maranello per continuare a lavorare sul progetto Ferrari in vista del 2022. Nella stagione 2020 inoltre, Binotto era stato costretto a saltare l’ultimo gran premio della stagione a causa di un problema di salute coinciso con le dimissioni di Camilleri come amministratore delegato della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 28 febbraio 2021) Mattia, come già accaduto nel 2020, non sarà presente adnel corso della stagione 2021. Nella scorsa stagione, ilaveva saltato il gran premio di Turchia, del Bahrain e l’ultimo gp della stagione ad Abu Dhabi. Ferrari: Le Mans è più di un’idea: perchè non sarà presente alle? Una decisione cheha preso di comune accordo con tutto il. L’ingegnere italiano resterà a Maranello per continuare a lavorare sul progetto Ferrari in vista del 2022. Nella stagione 2020 inoltre,era stato costretto a saltare l’ultimo gran premio della stagione a causa di un problema di salute coinciso con le dimissioni di Camilleri come amministratore delegato della ...

FormulaPassion : #F1: #Binotto e l'importanza dell'inizio di stagione - infoitsport : Maranello: ecco il lancio del Team Ferrari 2021 con Binotto, Sainz e Leclerc - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Carlos #Sainz ha spiegato come necessiti di qualche gara per imparare la #Ferrari e le procedure di un nuovo team… - FormulaPassion : #F1 | Carlos #Sainz ha spiegato come necessiti di qualche gara per imparare la #Ferrari e le procedure di un nuovo… - FormulaPassion : #F1 | #Ferrari, #Binotto salterà alcune gare della prossima stagione per seguire più da vicino il progetto 2022 -