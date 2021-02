Bimba di 7 anni scompare durante una passeggiata. Ritrovata dai soccorritori (Di domenica 28 febbraio 2021) E stata trovata, verso le 20.30, su un ponte di frazione Calvo, a Ventimiglia, la bambina di 7 anni, abitante in frazione Trucco, data per dispersa dalle 18, dopo l allarme dato dai genitori che l ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 28 febbraio 2021) E stata trovata, verso le 20.30, su un ponte di frazione Calvo, a Ventimiglia, la bambina di 7, abitante in frazione Trucco, data per dispersa dalle 18, dopo l allarme dato dai genitori che l ...

fanpage : ?? Aggiornamento bimba 11 anni ricoverata per Covid - Le sue condizioni sono sempre più gravi. Forza piccola ?? - repubblica : ?? Liguria, ritrovata dopo ore dalle squadre di ricerca la bimba di 8 anni scomparsa sui monti sopra Ventimiglia - emergenzavvf : ?? Ritrovata in buone condizioni dai #vigilidelfuoco la bimba di 7 anni smarrita #oggi pomeriggio durante un’escursi… - serenel14278447 : Ritrovata da cacciatori su sentiero per la Francia la bimba di 7 anni scomparsa sul Monte Pozzo. Corriere della sera. - sperelli72 : RT @MediasetTgcom24: Ventimiglia, ritrovata la bimba di 7 anni scomparsa durante una passeggiata #Ventimiglia -