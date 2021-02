Benevento, Barba: «C’è rammarico. La classifica preoccupa» (Di lunedì 1 marzo 2021) Federico Barba, difensore del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Napoli: le sue dichiarazioni Federico Barba, difensore del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Napoli. SCONFITTA – «C’è un po’ di rammarico, sicuramente si poteva fare qualcosa in più sul piano del gioco. Ci prendiamo comunque gli aspetti positivi perché ci abbiamo provato fino alla fine». classifica – «La classifica a mio parere ci deve sempre preoccupare, non abbiamo ancora fatto nulla e ci sono tante squadre ancora in corsa. Però abbiamo la fortuna che dipende ancora tutto da noi. Dobbiamo vivere le partite con il giusto peso». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Federico, difensore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Napoli: le sue dichiarazioni Federico, difensore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Napoli. SCONFITTA – «C’è un po’ di, sicuramente si poteva fare qualcosa in più sul piano del gioco. Ci prendiamo comunque gli aspetti positivi perché ci abbiamo provato fino alla fine».– «Laa mio parere ci deve semprere, non abbiamo ancora fatto nulla e ci sono tante squadre ancora in corsa. Però abbiamo la fortuna che dipende ancora tutto da noi. Dobbiamo vivere le partite con il giusto peso». Leggi su Calcionews24.com

