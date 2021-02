Verona, Juric: 'Commessi errori gratuiti contro la Juve, c'è rammarico' (Di domenica 28 febbraio 2021) Verona - Anche la Juventus viene fermata dall'ottimo Verona allenato da Ivan Juric . Dopo il match pareggiato contro i bianconeri, il tecnico croato ha detto la sua a Dazn: "Stiamo recuperando alcuni ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 28 febbraio 2021)- Anche lantus viene fermata dall'ottimoallenato da Ivan. Dopo il match pareggiatoi bianconeri, il tecnico croato ha detto la sua a Dazn: "Stiamo recuperando alcuni ...

capuanogio : La #Juventus si fa rimontare dal #Verona e scivola a -7 dall’#Inter rischiando anche di perdere nel finale. Assen… - repubblica : Verona, un positivo al Covid nel gruppo squadra: La squadra di Juric è impegnata alle 20:45 in casa contro la Juve - junews24com : Sturaro fa i complimenti al Verona: «La strada è quella giusta» - FOTO - - Silvia_Mio86 : RT @Vallina84s: @Delirio897J Per me l'allenatore della Juve non può dire 'Dovevamo gestire l'1-0', perché se alleni la Juve, col Verona dev… - _i_n_d_i_o_ : RT @FrancescaCphoto: La juve è assolutamente SOLO Ronaldo, che da fuoriclasse quale è fa la differenza se vuole,ma ha cmq 36 anni Per il… -