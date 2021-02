Ultimo weekend in giallo a Milano, Sala: «La terza ondata è arrivata: multe a chi va in giro con la mascherina abbassata» – Video (Di sabato 27 febbraio 2021) Il sindaco di Milano Beppe Sala si mostra preoccupato per il weekend in arrivo: sarà l’Ultimo vissuto nella zona più bassa di rischio prima che la regione entri ufficialmente da lunedì in fascia arancione. «L’arrivo della terza ondata era previsto ed è successo» dice Sala nel Video rivolto ai cittadini lombardi, sottolineando quanto siano stati anche i comportamenti poco attenti ad aver favorito la diffusione di Covid 19 e delle sue varianti. «I tifosi davanti San Siro prima del derby, i navigli pieni. Ieri sera ho fatto un giro per la città e ho visto troppi, troppi gruppetti di persone a chiacchierare con le mascherine abbassate» continua il sindaco, ribadendo la negligenza degli ultimi giorni. La regione, alle prese con il 39% ... Leggi su open.online (Di sabato 27 febbraio 2021) Il sindaco diBeppesi mostra preoccupato per ilin arrivo: sarà l’vissuto nella zona più bassa di rischio prima che la regione entri ufficialmente da lunedì in fascia arancione. «L’arrivo dellaera previsto ed è successo» dicenelrivolto ai cittadini lombardi, sottolineando quanto siano stati anche i comportamenti poco attenti ad aver favorito la diffusione di Covid 19 e delle sue varianti. «I tifosi davanti San Siro prima del derby, i navigli pieni. Ieri sera ho fatto unper la città e ho visto troppi, troppi gruppetti di persone a chiacchierare con le mascherine abbassate» continua il sindaco, ribadendo la negligenza degli ultimi giorni. La regione, alle prese con il 39% ...

Corriere : Ultimo weekend di zona gialla, fuga in Valle Brembana: assalto alle seconde case - unpredjctable : Questo weekend ci sarà in giro il mondo perchè è l'ultimo prima della lombardia arancione - ABosurgi : RT @webecodibergamo: Ultimo weekend di zona gialla col sole Lunghe code verso le valli fin dal mattino - mavakagher : @Sabry09439578 Non è obbligatorio commentare ma se ne incroci uno bello bello non puoi esimerti. Per esempio il tuo… - strangerrkid : RT @scullerymaidooc: Ultimo weekend prima di Sanremo, siete carichi? -