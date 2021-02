Traffico Roma del 27-02-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 27 febbraio 2021) Luceverdevedi trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi all’ardeatino possibili rallentamenti su via delle Sette Chiese per un incidente avvenuto all’altezza di via di Santa Petronilla verso Largo Bompiani nella zona di Colleverde code per lavori sulla Nomentana da via Monte Cervino fino alla rotatoria con la Palombarese in direzione della capitale trafficata la stessa Palomba via di Marco Simone e la Nomentana bis anche oggi limitazione al transito per i veicoli più inquinanti fino alle 20:30 nella fascia verde stop per le auto a benzina e diesel fino ad Euro 2 e per moto e motorini fino ad euro uno stop anche per i diesel Euro 3 fino alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20:30 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di ...