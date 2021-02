Sci nordico oggi | Mondiali 2021 | orari | tv | programma | streaming | italiani in gara 27 febbraio

(Di sabato 27 febbraio 2021) Comincia quest’, sabato 27, il primo weekend dei Campionatidi scia Oberstdorf, in Germania. Si profila una giornata molto intensa nella località bavarese, che si appresta ad ospitare la bellezza di quattro eventi con in palio medaglie iridate nell’arco di 8 ore circa. In questa quarta giornata dici sarà spazio per tutte e tre le discipline protagoniste della manifestazione, con l’Italia che è sempre alla ricerca della prima medaglia. Appuntamento storico per la combinata nordica, che disputeràla prima competizione femminile in un Mondiale Senior con segmento di salto da Normal Hill alle ore 10.00 ed il segmento di fondo da 5 km a partire dalle ore 15.30. Presenti inle azzurre Annika Sieff, Daniela ...

MasashiKohmura : RT @Ski_Nordik: Il programma delle gare settimanali: partono i Mondiali di sci nordico! - - RaiSport : ?? Dominio norvegese nella #combinatanordica Vince #Riiber davanti al finlandese #Herola e al connazionale #Oftebro - DanieleRaponi : ????#Austria Campione del Mondo #medaglia #oro?? gara a squadre femminile trampolino normale salto con gli sci… - DanieleRaponi : 15 ???? #Kostner 20 ???? #Costa 25 ???? #Pittin 31 ???? #Buzzi trampolino normale inseguimento individuale 10 km combinata… - DanieleRaponi : ???? J #Riiber Campione del Mondo #medaglia #oro ?? trampolino normale inseguimento individuale 10 km combinata nordic… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci nordico

OA Sport

Ancora super vichinghi nello. Ai Mondiali di Oberstdorf, in Germania, il primo oro nel programma della combinata nordica è del norvegese Jarl Magnus Riiber, 23 anni, che in 23'01'2 precede al traguardo della 10 km ...Sono iniziati da pochi giorni i Mondiali di, ad Oberstdorf, in Germania. In terra tedesca non manca lo spettacolo, nonostante la rassegna iridata, la 53ª di questa categoria, non possa godere del tifo del pubblico. Gli atleti sono ...Comincia quest'oggi, sabato 27 febbraio, il primo weekend dei Campionati Mondiali 2021 di sci nordico a Oberstdorf, in Germania. Si profila una giornata molto intensa nella località bavarese, che si a ...Ad Oberstdorf 2021 c'è una reginetta di bellezza: tutti pazzi per Nour Keyrouz, una bellissima sciatrice libanese che ha stregato i Mondiali ...