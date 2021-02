Real Madrid, Audi regala auto a tutti i calciatori ma Courtois non è contento e… si presenta con una Rolls-Royce da 300 mila euro (Di sabato 27 febbraio 2021) Il calcio è il suo lavoro, ma nel cuore e nella mente di Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, c'è spazio per un'altra grande passione: le auto.L'estremo difensore blancos, come diporta Defensa Central, si è presentato di recente ai campi di allenamento con una nuova super vettura da ben 300 mila euro. Niente di male, se non fosse che poche ore prima gli era stata regalata da uno sponsor un'altra auto e lui, pare non abbia troppo gradito...Courtois, regalo poco gradito e Rolls-Roys da 300 mila eurocaption id="attachment 1068187" align="alignnone" width="636" Courtois (getty images)/captionDa quanto si apprende, i calciatori del ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 febbraio 2021) Il calcio è il suo lavoro, ma nel cuore e nella mente di Thibaut, portiere del, c'è spazio per un'altra grande passione: le.L'estremo difensore blancos, come diporta Defensa Central, si èto di recente ai campi di allenamento con una nuova super vettura da ben 300. Niente di male, se non fosse che poche ore prima gli era statata da uno sponsor un'altrae lui, pare non abbia troppo gradito..., regalo poco gradito e-Roys da 300caption id="attachment 1068187" align="alignnone" width="636"(getty images)/captionDa quanto si apprende, idel ...

