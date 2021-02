Primi effetti del vaccino: in calo contagi tra over80 e operatori sanitari (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi riducono i casi di infezione da virus SarsCoV2 negli anziani di oltre 80 anni e negli operatori sanitari, molto probabilmente per effetto della campagna di vaccinazione in corso: lo rileva l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) in un tweet riferito all’Aggiornamento nazionale dell’epidemia di Covid-19 pubblicato il 26 febbraio. “Dalla seconda metà di gennaio – si legge nel tweet – netto calo per la popolazione di età maggiore o uguale a 80 anni. Attesa diminuzione numero di casi e gravità dello stato clinico in risposta all’aumento della copertura vaccinale”. In un secondo tweet l’Istituto osserva che dalla metà di gennaio si osserva una “divergenza delle curve epidemiche, che prima mostravano un andamento simile” e si nota “trend in calo per gli operatori ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi riducono i casi di infezione da virus SarsCoV2 negli anziani di oltre 80 anni e negli, molto probabilmente per effetto della campagna di vaccinazione in corso: lo rileva l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) in un tweet riferito all’Aggiornamento nazionale dell’epidemia di Covid-19 pubblicato il 26 febbraio. “Dalla seconda metà di gennaio – si legge nel tweet – nettoper la popolazione di età maggiore o uguale a 80 anni. Attesa diminuzione numero di casi e gravità dello stato clinico in risposta all’aumento della copertura vaccinale”. In un secondo tweet l’Istituto osserva che dalla metà di gennaio si osserva una “divergenza delle curve epidemiche, che prima mostravano un andamento simile” e si nota “trend inper gli...

sbonaccini : #Covid, in #EmiliaRomagna primi effetti del vaccino: -86% positività nel personale sanitario e -66% nella Cra. Immu… - stebellentani : Primi effetti del vaccino in emilia-romagna: -86% di contagi tra gli operatori sanitari, oltre 90% della rsa sono covid free - ArlettiMa : RT @sbonaccini: #Covid, in #EmiliaRomagna primi effetti del vaccino: -86% positività nel personale sanitario e -66% nella Cra. Immunizzati… - caterino_teresa : RT @stebellentani: Primi effetti del vaccino in emilia-romagna: -86% di contagi tra gli operatori sanitari, oltre 90% della rsa sono covid… - paoliblu : @Entreri41 Sconvolgente.Proprio oggi è arrivato il messaggio di invito alla vaccinazione al mio compagno insegnante… -