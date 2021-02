Per Salvatore Ferragamo il futuro è responsabile, positivo e gioioso (Di sabato 27 febbraio 2021) Salvatore Ferragamo guarda al futuro per plasmare un nuovo presente. L'ambientazione dello show è una città futuristica, una sorta di navicella spaziale, tra tunnel di luce che riconducono subito a Gattaca, Matrix e Star Wars, film dichiaratamente fonti di ispirazione per lo stesso Paul Andrew, designer della maison, che è un gran fanatico dei film di fantascienza. E che così racconta la collezione «Nella moda, il passato esercita una gravita? attirandoci continuamente a se?. Per questa stagione ho voluto invertire il fenomeno. L’obiettivo e? quello di creare una collezione Future Positive che veda il presente attraverso il prisma del futuro, sprigionando una miriade di prospettive inedite». Impossibile per una maison come quella di Ferragamo con un archivio così ampio abbandonare il passato, ma l'idea ... Leggi su gqitalia (Di sabato 27 febbraio 2021)guarda alper plasmare un nuovo presente. L'ambientazione dello show è una città futuristica, una sorta di navicella spaziale, tra tunnel di luce che riconducono subito a Gattaca, Matrix e Star Wars, film dichiaratamente fonti di ispirazione per lo stesso Paul Andrew, designer della maison, che è un gran fanatico dei film di fantascienza. E che così racconta la collezione «Nella moda, il passato esercita una gravita? attirandoci continuamente a se?. Per questa stagione ho voluto invertire il fenomeno. L’obiettivo e? quello di creare una collezione Future Positive che veda il presente attraverso il prisma del, sprigionando una miriade di prospettive inedite». Impossibile per una maison come quella dicon un archivio così ampio abbandonare il passato, ma l'idea ...

