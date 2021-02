Per il primo dpcm di Draghi manca solo la valutazione dei contagi nella scuole (Di sabato 27 febbraio 2021) AGI - La prima bozza del dpcm per il contrasto della pandemia riaccende il dibattito nella politica. A Palazzo Chigi si attende il parere delle Regioni sulle misure che saranno in vigore da sabato prossimo a martedì 6 aprile, fino al termine, dunque, delle festività pasquali. La riapertura di cinema e teatri prevista per il 27 marzo, soddisfa gran parte dei partiti e compensa l'assenza di novità sugli orari dei ristoranti e dei bar nelle zone gialle, che continueranno a chiudere al pubblico alle 18 ma resteranno aperti per l'asporto fino alle 22. Il documento è stato inviato venerdì pomeriggio anche agli esperti del Comitato tecnico scientifico, al quale il governo ha chiesto una ulteriore valutazione sulla diffusione del virus nelle scuole. Una risposta dovrebbe arrivare lunedì e le decisioni, si diceva ieri, ... Leggi su agi (Di sabato 27 febbraio 2021) AGI - La prima bozza delper il contrasto della pandemia riaccende il dibattitopolitica. A Palazzo Chigi si attende il parere delle Regioni sulle misure che saranno in vigore da sabato prossimo a martedì 6 aprile, fino al termine, dunque, delle festività pasquali. La riapertura di cinema e teatri prevista per il 27 marzo, soddisfa gran parte dei partiti e compensa l'assenza di novità sugli orari dei ristoranti e dei bar nelle zone gialle, che continueranno a chiudere al pubblico alle 18 ma resteranno aperti per l'asporto fino alle 22. Il documento è stato inviato venerdì pomeriggio anche agli esperti del Comitato tecnico scientifico, al quale il governo ha chiesto una ulterioresulla diffusione del virus nelle. Una risposta dovrebbe arrivare lunedì e le decisioni, si diceva ieri, ...

