Pallamano | la Jomi Salerno riparte con un successo esterno

Leggi su anteprima24

(Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLacon un. Capitan Napoletano e compagne superano in trasferta le Guerriere Malo con il risultato finale di 33 – 22 nel match valevole quale settima giornata di ritorno della serie A Beretta. Non inganni il punteggio finale, la compagine allenata da coach Laura Avram ha dovuto sudare per avere la meglio delle avversarie e portare a casa l’intera posta in palio. La cronaca: Partono subito forte le due formazioni, dopo 5? laè avanti di una rete ma Dalle Fusine pareggia subito i conti (3 – 3). Il match viaggia sui binari della parità, al 10? le due formazioni sono sul 4 – 4. Le salernitane piazzano un break di due reti a zero grazie alla doppietta di Ilaria Dalla Costa dai sette metri, la squadra di casa però non ha ...