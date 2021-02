Lo sfogo di Tommaso Zorzi dopo il tweet che lo criticava: non ci sta (Di sabato 27 febbraio 2021) “Mi hanno rovinato la semifinale” ha detto Tommaso Zorzi dopo la diretta del Grande Fratello VIP 5 in uno sfogo con Stefania Orlando. Il concorrente ci è rimasto molto male non solo per il confronto avuto con Dayane Mello e per quello che la brasiliana ha detto ma anche per uno dei tweet mostrati nel corso della diretta. Zorzi si è sentito non capito, toccato su quello che lui definisce il suo tallone di Achille. Chi ha seguito la puntata si è accorto che dopo quel tweet Tommaso si è spento e infatti proprio Zorzi commentando con Stefania, spiega che non ha gradito affatto quanto accaduto. Per chi non lo sapesse, Tommaso è stato chiamato a spiegare la sua frase, riferita a Dayane “mezza lesbica”. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 27 febbraio 2021) “Mi hanno rovinato la semifinale” ha dettola diretta del Grande Fratello VIP 5 in unocon Stefania Orlando. Il concorrente ci è rimasto molto male non solo per il confronto avuto con Dayane Mello e per quello che la brasiliana ha detto ma anche per uno deimostrati nel corso della diretta.si è sentito non capito, toccato su quello che lui definisce il suo tallone di Achille. Chi ha seguito la puntata si è accorto chequelsi è spento e infatti propriocommentando con Stefania, spiega che non ha gradito affatto quanto accaduto. Per chi non lo sapesse,è stato chiamato a spiegare la sua frase, riferita a Dayane “mezza lesbica”. ...

