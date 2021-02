Limbiate, i funerali di Luca Attanasio: l’ultimo saluto all’ambasciatore ucciso in Congo (Di sabato 27 febbraio 2021) Oggi a Limbiate, si sono tenuti i funerali di Luca Attanasio, l’Ambasciatore italiano tragicamente ucciso in un attentato nella Repubblica Democratica del Congo. Dopo i funerali di Stato svoltisi a Roma giovedì, la salma del Carabiniere Vittorio Iacovacci, anch’egli rimasto ucciso, è rientrata a Sonnino (Latina), mentre quella di Attanasio ha fatto ritorno nella sua td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 27 febbraio 2021) Oggi a, si sono tenuti idi, l’Ambasciatore italiano tragicamentein un attentato nella Repubblica Democratica del. Dopo idi Stato svoltisi a Roma giovedì, la salma del Carabiniere Vittorio Iacovacci, anch’egli rimasto, è rientrata a Sonnino (Latina), mentre quella diha fatto ritorno nella sua td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Corriere : A Limbiate i funerali di Luca Attanasio, l’ambasciatore ucciso in Congo - RaiNews : A Limbiate i funerali di Luca #Attanasio, l'ambasciatore ucciso in Congo - LaPresse_news : Limbiate, l’arrivo del feretro di #Attanasio avvolto nel tricolore - BotCongo : RT @Italia_Notizie: Funerali di Attanasio a Limbiate, Delpini: «Luca dirà al Signore, vengo da un Paese dove si muore e non importa a ness… - Italia_Notizie : Funerali di Attanasio a Limbiate, Delpini: «Luca dirà al Signore, vengo da un Paese dove si muore e non importa a… -