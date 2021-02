Ligue 1 2020/2021: il Metz sogna l’Europa, Bordeaux piegato 2-1 in pieno recupero (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Metz passa 2-1 in rimonta al Matmut Atlantique di Bordeaux nel match valevole per la ventisettesima giornata di Ligue 1 2020/2021 grazie alle reti siglate da Thomas Delaine e Vagner Dias; inutile il gol del momentaneo vantaggio dei padroni di casa messo a segno da Samuel Kalu. La squadra ospite, dopo essere andata in svantaggio nel primo tempo, ribalta tutto nella ripresa con la marcatura decisiva realizzata in pieno recupero da Dias. In virtù di questo risultato il Metz balza al quinto posto con 41 punti, mentre il Bordeaux non sembra in grado di uscire dalla crisi e resta undicesimo a quota 33. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Ilpassa 2-1 in rimonta al Matmut Atlantique dinel match valevole per la ventisettesima giornata digrazie alle reti siglate da Thomas Delaine e Vagner Dias; inutile il gol del momentaneo vantaggio dei padroni di casa messo a segno da Samuel Kalu. La squadra ospite, dopo essere andata in svantaggio nel primo tempo, ribalta tutto nella ripresa con la marcatura decisiva realizzata inda Dias. In virtù di questo risultato ilbalza al quinto posto con 41 punti, mentre ilnon sembra in grado di uscire dalla crisi e resta undicesimo a quota 33. SportFace.

