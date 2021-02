LeBron James replica ad Ibrahimovic: “Non starò mai zitto su ciò che non va, è un mio dovere” (Di sabato 27 febbraio 2021) Zlatan Ibrahimovic nelle scorse ore aveva rilasciato un’intervista in cui criticava la posizione socialmente molto attiva di LeBron James, lasciando intendere che gli atleti dovessero concentrarsi principalmente sulla loro professione. La risposta della stella dei Los Angeles Lakers non si è fatta attendere: queste le sue dichiarazioni riportate da NBA24 dopo la vittoria su Portland di stanotte. Non starò mai zitto su ciò che non va. Io prendo posizione sulle cause che riguardano la mia gente, sulle disuguaglianze, sulle ingiustizie sociali, sul razzismo, sulla sistematica soppressione del diritto di voto. Io facevo parte di quella comunità e so che queste cose si verificavano e continuano a verificarsi. Ne sono consapevole, perché ci sono oltre 300 bambini nella scuola che ho fondato. Loro hanno ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 febbraio 2021) Zlatannelle scorse ore aveva rilasciato un’intervista in cui criticava la posizione socialmente molto attiva di, lasciando intendere che gli atleti dovessero concentrarsi principalmente sulla loro professione. La risposta della stella dei Los Angeles Lakers non si è fatta attendere: queste le sue dichiarazioni riportate da NBA24 dopo la vittoria su Portland di stanotte. Nonmaisu ciò che non va. Io prendo posizione sulle cause che riguardano la mia gente, sulle disuguaglianze, sulle ingiustizie sociali, sul razzismo, sulla sistematica soppressione del diritto di voto. Io facevo parte di quella comunità e so che queste cose si verificavano e continuano a verificarsi. Ne sono consapevole, perché ci sono oltre 300 bambini nella scuola che ho fondato. Loro hanno ...

