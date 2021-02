Justin Bieber annuncia a sorpresa «Justice»: «La mia parte per sentirci meno soli» (Di sabato 27 febbraio 2021) Un album, il sesto, in arrivo il 19 marzo. Justin Bieber, a sorpresa, ha annunciato di aver in serbo la pubblicazione di un disco inedito, il cui titolo è un manifesto programmatico. Justice, la cui copertina è stata pubblicata su Instagram, non vuole essere musica, ma fare della musica il mezzo attraverso il quale produrre un cambiamento. Leggi su vanityfair (Di sabato 27 febbraio 2021) Un album, il sesto, in arrivo il 19 marzo. Justin Bieber, a sorpresa, ha annunciato di aver in serbo la pubblicazione di un disco inedito, il cui titolo è un manifesto programmatico. Justice, la cui copertina è stata pubblicata su Instagram, non vuole essere musica, ma fare della musica il mezzo attraverso il quale produrre un cambiamento.

Justin Bieber, il nuovo album è 'Justice' Uscirà il 19 marzo il nuovo album di Justin Bieber: il disco si intitola Justice e arriva a un anno esatto di distanza dal precedente Changes, pubblicato il 20 febbraio del 2020. "In un momento in cui ...

