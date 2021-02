Guido Bertolaso | Immunizzare i lavoratori Dopo gli over 80 | priorità a chi lavora

(Di sabato 27 febbraio 2021) “Fermo restando che medici, infermieri e Rsa devono essere vaccinati, ci sta anche che si facciano gli80. Ma poi non si può continuare a scendere seguendo la fascia anagrafica”:, ex capo della Protezione civile, ora consulente della Lombardia per il piano vaccinale, è convinto che si debbachi. La sua premessa, spiega all’Eco di Bergamo, è che “il Paese deve ripartire. Quindi sotto con chi, chi sta in fabbrica, chi si muove, chi non ha potutore in questi mesi come bar e ristoranti”. Per quanto riguarda la scuola, in Lombardia “abbiamo iniziato con gli insegnanti di Bollate. La prossima settimana amplieremo il fronte. Il problema - ha aggiunto - non sono solo i vaccini. Non è una coperta corta ma un fazzoletto”. Il ...

