GF Vip 5, Patrizia De Blanck mette in guardia Giulia Salemi da Pierpaolo Pretelli (Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo la semifinale del GF VIP 5 Patrizia De Blanck ha dichiarato che Giulia Salemi dovrebbe stare attenta ai sentimenti di Pierpaolo Pretelli in quanto, secondo lei, non ha dimenticato Elisabetta Gregoraci. Sappiamo che nella casa il rapporto tra la contessa e l’influencer non è stato dei migliori. Infatti, dopo la sua eliminazione, la Contessa ha fatto la sua uscita di scena inviperita con lei proprio a causa della nomination subita. Ma ecco il colpo di scena: in una recente intervista Patrizia De Blanck ha voluto persino dare un importante consiglio a Giulia Salemi. GF Vip 2020, Patrizia De Blanck ha dubbi su Pierpaolo ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo la semifinale del GF VIP 5Deha dichiarato chedovrebbe stare attenta ai sentimenti diin quanto, secondo lei, non ha dimenticato Elisabetta Gregoraci. Sappiamo che nella casa il rapporto tra la contessa e l’influencer non è stato dei migliori. Infatti, dopo la sua eliminazione, la Contessa ha fatto la sua uscita di scena inviperita con lei proprio a causa della nomination subita. Ma ecco il colpo di scena: in una recente intervistaDeha voluto persino dare un importante consiglio a. GF Vip 2020,Deha dubbi su...

infoitcultura : Gf Vip, Patrizia De Blanck fregata dal microfono aperto: l’insulto finisce in diretta - BITCHYFit : Patrizia De Blanck in diretta al GF Vip (pensando di non essere ascoltata) offende una protagonista del programma… - zazoomblog : “Si è sentito?!”. Forte e chiaro: Patrizia De Blanck che gaffe al GF Vip! II microfono era acceso… - #sentito?!”.… - milenarimucci : RT @tempoweb: #antonellaelia ferocissima con #Samantha De Grenet E scappa il fuori della contessa - tempoweb : #antonellaelia ferocissima con #Samantha De Grenet E scappa il fuori della contessa -