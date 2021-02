Gasperini: «Punto e a capo, ora c’è la Samp La squalifica? Ho allenatori anche in campo» (Di sabato 27 febbraio 2021) Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida Sampdoria Atalanta. Gasp elogia i suoi: «Muriel con il Real ha fatto tutto da solo». Domenica in panchina ci sarà il vice Tullio Gritti: «Con lui una sintonia tale che basta una parola». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 27 febbraio 2021) Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfidadoria Atalanta. Gasp elogia i suoi: «Muriel con il Real ha fatto tutto da solo». Domenica in panchina ci sarà il vice Tullio Gritti: «Con lui una sintonia tale che basta una parola».

tifoso_perfetto : @tancredipalmeri Non era rigore nemmeno in #AtalantaNapoli dove #Gasperini si è infuriato. MarioRui tocca Pessina m… - bestpolicyman : @Atalanta_BC il risultato di stasera c'è la tutto ingroppa Gasperini perché non ha ancora capito la differenza tra… - Olimpiamicky : @FBiasin Gasperini pallone gonfiato. Un Real ai minimi termini gliel’ha comunque spiegata. Speriamo a questo punto… - giacomopaselli : RT @Ilgufo82: @FBiasin Pazzesco come il tifo contro modifichi i giudizi. C’è gasperini che allena, sta sulle balle a molti (interisti, laz… - Ilgufo82 : @FBiasin Pazzesco come il tifo contro modifichi i giudizi. C’è gasperini che allena, sta sulle balle a molti (inte… -