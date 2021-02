Covid, assembramenti a Milano nell'ultimo sabato in zona gialla (Di sabato 27 febbraio 2021) nell'ultimo sabato di zona gialla, i milanesi , complice la bella giornata, hanno affollato i Navigli e le vie del centro. In molti, soprattutto giovani, senza mascherina e noncuranti del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 27 febbraio 2021)di, i milanesi , complice la bella giornata, hanno affollato i Navigli e le vie del centro. In molti, soprattutto giovani, senza mascherina e noncuranti del ...

CottarelliCPI : Pomeriggio a Cremona. Mai visto il centro così affollato da anni. E in periodo di Covid. Mi chiedevo perchè. Poi mi… - baritoday : Casi Covid in crescita, timori per variante inglese e assembramenti: nel Barese sindaci chiudono scuole e piazze… - PatriotaIl : @ClaudioDeglinn2 Si chiude le attività per gli assembramenti..ma poi vediamo bus e metro accalcati come sardine anc… - tobiamc : RT @ilmessaggeroit: Roma, assembramenti, chiuse piazze a Trastevere e San Lorenzo, violate le norme anti Covid - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Assembramenti a Roma, chiuse le piazze della movida #coronavirus #covid #iltempoquotidiano -

Sardegna in zona bianca. Emilia Romagna: l'arancione scuro si allarga ...bozza del nuovo Dpcm prevede comunque "restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in ... Al vaglio infine l'ipotesi di una certificazione della vaccinazione anti - Covid o di tampone per chi ...

Assembramenti covid Bologna: piazze sgomberate, centinaia di ragazzi identificati il Resto del Carlino Covid-19, Auckland di nuovo in lockdown per un solo contagio Nel resto del paese, le restrizioni saranno rafforzate al livello 2, compresi i limiti agli assembramenti in pubblico. La Nuova Zelanda ha registrato poco più di 2.000 casi di coronavirus dall'inizio ...

Covid Lombardia, bollettino di oggi 27 febbraio: 4.191 casi e 49 morti, aumentano ancora i ricoveri Sono 4.191 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia a fronte di 45.865 tamponi effettuati. Diminuiscono lievemente i nuovi positivi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 4.557 casi a fronte p ...

Nel resto del paese, le restrizioni saranno rafforzate al livello 2, compresi i limiti agli assembramenti in pubblico. La Nuova Zelanda ha registrato poco più di 2.000 casi di coronavirus dall'inizio ...