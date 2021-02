Covid, 18.916 casi e 280 morti. L’età media si abbassa: più contagi nelle scuole che nelle rsa (Di sabato 27 febbraio 2021) La situazione sanitaria della Lombardia torna ad allarmare scienziati e politici. Alcune varianti non rispondono al vaccino e la regione di Attilio Fontana, da lunedì, torna arancione. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 18.916 unità. nelle ultime ventiquattro ore 280 morti. Covid: L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 27 febbraio 2021) La situazione sanitaria della Lombardia torna ad allarmare scienziati e politici. Alcune varianti non rispondono al vaccino e la regione di Attilio Fontana, da lunedì, torna arancione. Il Ministero della Salute informa che itotali – attualmente positivi,e guariti – sono saliti di 18.916 unità.ultime ventiquattro ore 280: L'articolo proviene da Leggilo.org.

MediasetTgcom24 : Covid, 18.916 nuovi contagi con 323mila tamponi e altri 280 morti #covid - Agenzia_Ansa : Covid, sono 18.916 i test positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sal… - repubblica : ?? Covid, il bollettino di oggi: 18.916 nuovo casi e 280 decessi - RiccardoRoversi : RT @Agenzia_Ansa: Covid, sono 18.916 i test positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I… - jabbaTM : Ci prendono per il CULO è PALESE Covid: 18.916 nuovi positivi, 280 morti - Sanità - -