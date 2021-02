Benedetta Rossi preoccupata: “Mi inquieta questa cosa…non è stagione!” VIDEO (Di sabato 27 febbraio 2021) Dalla passione per la cucina tradizionale al successo di Benedetta Rossi il passo è stato breve! Oggi è tra le food blogger più seguito in rete e non solo, ha infatti conquistato il mondo dell’editoria con la pubblicazione dei suoi libri di ricette facili da realizzare e alla portata di tutti ed è protagonista di un programma di real time seguitissimo. Insomma Benedetta è davvero una star anche se è rimasta la persona umile, sincera e spontanea di sempre. Benedetta Rossi solonotizie24Benedetta Rossi star dei social: cos’è che la preoccupa? Molto attiva sui social Benedetta spesso condivide molto delle sue giornate che trascorre non solo in cucina. Adora passeggiare nella sua tenuta, un bellissimo agriturismo dove coltiva anche piante, fiori e aromi ma ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Dalla passione per la cucina tradizionale al successo diil passo è stato breve! Oggi è tra le food blogger più seguito in rete e non solo, ha infatti conquistato il mondo dell’editoria con la pubblicazione dei suoi libri di ricette facili da realizzare e alla portata di tutti ed è protagonista di un programma di real time seguitissimo. Insommaè davvero una star anche se è rimasta la persona umile, sincera e spontanea di sempre.solonotizie24star dei social: cos’è che la preoccupa? Molto attiva sui socialspesso condivide molto delle sue giornate che trascorre non solo in cucina. Adora passeggiare nella sua tenuta, un bellissimo agriturismo dove coltiva anche piante, fiori e aromi ma ...

jiswangmin : BISCOTTI MORBIDI ALLE MELE pronti in mezz'ora, cottura ... - Blog di Cookaround Ringrazio per questa ricetta la mi… - top10libri_it : BESTSELLER #7: Insieme in cucina. Divertirsi in cucina con le ricette di «Fatto in casa da Benedetta» Benedetta R… - lovjnged : In pratica sabato chi si esibisce? Mi esibisco io? Non so cantare né ballare però potrei fare delle ricette live… - AngelaManzo : @matteograndi @sara_baglio Oddio! Appena hai citato la Benedetta Rossi mi è venuto un coccolone... poi ho capito ch… - viacarducci17 : Sono circa 20 milioni gli italiani che seguono sui social almeno un influencer. I più noti sono Chiara Ferragni, Gi… -