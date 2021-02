(Di sabato 27 febbraio 2021) Sarebbero staticon duedi, come se fossero stati giustiziati . È quanto emerge dall'autopsia sui resti di, 40 anni, e, di 23, i due...

TuttoQuaNews : RT @leggoit: Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto, i badanti uccisi con due colpi di pistola: «Forse prima storditi col sonnifero» https://t… - leggoit : Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto, i badanti uccisi con due colpi di pistola: «Forse prima storditi col sonnifero» - umpkket : RT @akakarolina: Se Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto non fossero stati allontanati dalle famiglie perché omosessuali, e quindi una vergo… - akakarolina : Se Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto non fossero stati allontanati dalle famiglie perché omosessuali, e quindi un… - lukealb : Sciarelli: 'Umanità... questa parola sembra strana pronunciata da Riccioli' [Accusato dell'omicidio e dell'occultam… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Sabatino

Leggo.it

' Badanti uccisi con due colpi di pistola ', emerge dai primi riscontri dell' autopsia sui corpi di, 40 anni, e Luigi Cerreto , di 23, i due uomini scomparsi il 12 maggio del 2014 dalla villa di Siracusa dove assistevano un anziano. E per il programma televisivo della Rai 'Chi l'...Sarebbero stati uccisi con due colpi di pistola , come se fossero stati giustiziati . È quanto emerge dall'autopsia sui resti di, 40 anni, e Luigi Cerreto , di 23, i due badanti scomparsi il 12 maggio del 2014 dalla villa di Siracusa dove assistevano un anziano. I primi risultati dell'esame autoptico sono ...Sarebbero stati uccisi con due colpi di pistola, come se fossero stati giustiziati. Sarebbero questi i risultati dell'autopsia effettuata sui resti di Alessandro Sabatino, 40 anni, e Luigi Cerreto, di ...Chi l'ha visto? anticipa l'esito dell'autopsia. I due badanti, scomparsi nel 2014 a Siracusa, forse storditi col sonnifero e poi giustiziati ...