Una ripresa fragile e diseguale, serve un approccio multilaterale. Bilanci dal G20 (Di venerdì 26 febbraio 2021) La ripresa economica globale “resta fragile e diseguale tra Paesi”, ministri e governatori del G20 delle finanze “concordano sulla necessità di coordinamento” delle risposte alla crisi e sul fatto che “il multilateralismo è più importante che mai”. Al di là del percorso della Digital Tax, che dovrebbe trovare compimento al meeting di Venezia a luglio, è questo il messaggio principale che emerge, per bocca del ministro dell’Economia, Daniele Franco, nella conferenza stampa al termine del G20 delle Finanze. Il primo G20 a guida italiana, visto che è a rotazione e ha vent’anni di vita. Ci arriviamo con una leadership di assoluta garanzia, meno male. Una prima sessione di lavori nel corso della quale si è discusso di “delle azioni di policy richieste per una ripresa solida e equa”, ha riferito il ministro dell’Economia. ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 febbraio 2021) Laeconomica globale “restatra Paesi”, ministri e governatori del G20 delle finanze “concordano sulla necessità di coordinamento” delle risposte alla crisi e sul fatto che “il multilateralismo è più importante che mai”. Al di là del percorso della Digital Tax, che dovrebbe trovare compimento al meeting di Venezia a luglio, è questo il messaggio principale che emerge, per bocca del ministro dell’Economia, Daniele Franco, nella conferenza stampa al termine del G20 delle Finanze. Il primo G20 a guida italiana, visto che è a rotazione e ha vent’anni di vita. Ci arriviamo con una leadership di assoluta garanzia, meno male. Una prima sessione di lavori nel corso della quale si è discusso di “delle azioni di policy richieste per unasolida e equa”, ha riferito il ministro dell’Economia. ...

