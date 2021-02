"Somministrare una sola dose di vaccino è un errore grave", dice Viola (Di venerdì 26 febbraio 2021) AGI - Somministrare una sola dose di vaccino "è un gravissimo errore, cosi' come è stato un grave errore quello del Regno Unito. Non possiamo giocare a dadi con la salute delle persone, ci dobbiamo basare sui fatti". Lo ha detto a 'Buongiorno' su Sky TG24 Antonella Viola, immunologa dell'Università di Padova. "Abbiamo vaccini - ha spiegato - con un'efficacia altissima, che mantengono il titolo anticorpale alto a lungo, pero' devono essere somministrati nel modo giusto. Se abbiamo fretta rischiamo di non proteggere le persone e facilitare la generazione di varianti". "Dobbiamo capire - ha aggiunto - se siamo un Paese che applica una medicina basata sull'evidenza, sui dati, o se siamo un Paese che segue una medicina basata sull'intuito e l'esperienza. ... Leggi su agi (Di venerdì 26 febbraio 2021) AGI -unadi"è un gravissimo, cosi' come è stato unquello del Regno Unito. Non possiamo giocare a dadi con la salute delle persone, ci dobbiamo basare sui fatti". Lo ha detto a 'Buongiorno' su Sky TG24 Antonella, immunologa dell'Università di Padova. "Abbiamo vaccini - ha spiegato - con un'efficacia altissima, che mantengono il titolo anticorpale alto a lungo, pero' devono essere somministrati nel modo giusto. Se abbiamo fretta rischiamo di non proteggere le persone e facilitare la generazione di varianti". "Dobbiamo capire - ha aggiunto - se siamo un Paese che applica una medicina basata sull'evidenza, sui dati, o se siamo un Paese che segue una medicina basata sull'intuito e l'esperienza. ...

