Siria, raid statunitense: arriva la prima azione militare di Biden (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'attacco in Siria arriva dopo appena 37 giorni di presidenza. Il Pentagono dichiara che l'attacco è una rappresaglia agli attacchi missilistici in Iraq Dopo appena 37 giorni dall'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, gli Stati Uniti bombardano la Siria, nella zona al confine con l'Iraq. Obiettivo: le infrastrutture usate dai terroristi appoggiati dall'Iran. Il Pentagono dichiara che l'attacco è stato ordinato da Biden, dopo aver informatogli alleati, ed è la risposta agli attacchi missilistici dello scorso 15 Febbraio. Attacco che ha causato la morte di un contractor civile e il ferimentodi vari militari statunitensi e di altre forze della coalizione. Si tratta della prima operazione militare condotta dall'amministrazione

