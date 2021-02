Sci alpino, Federica Brignone: “Faccio fatica ad avere in gara le giuste sensazioni”; Laura Pirovano: “Sono soddisfatta” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lara Gut-Behrami si è confermata in una condizione eccezionale nella prima discesa in programma sulle nevi della Val di Fassa, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. La svizzera ha ottenuto il quinto successo stagionale in Coppa, precedendo sul filo di lana l’austriaca Ramona Siebenhofer di 0?02 e la connazionale Corinne Suter di 0?26. Per la rossocrociata un riscontro importante che la proietta in vetta alla classifica generale, visto il nono posto odierno della slovacca Petra Vlhova, distante ora 29 lunghezze nella graduatoria. In casa Italia, la migliore è stata Laura Pirovano, ottava a 90 centesimi dalla 29enne ticinese e molto brava a esprimersi su un tracciato non troppo adatto alle sue caratteristiche: “Sono soddisfatta anche perché è una pista dove bisogna essere brave ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lara Gut-Behrami si è confermata in una condizione eccezionale nella prima discesa in programma sulle nevi della Val di Fassa, valida per la Coppa del Mondo di scifemminile 2020-2021. La svizzera ha ottenuto il quinto successo stagionale in Coppa, precedendo sul filo di lana l’austriaca Ramona Siebenhofer di 0?02 e la connazionale Corinne Suter di 0?26. Per la rossocrociata un riscontro importante che la proietta in vetta alla classifica generale, visto il nono posto odierno della slovacca Petra Vlhova, distante ora 29 lunghezze nella graduatoria. In casa Italia, la migliore è stata, ottava a 90 centesimi dalla 29enne ticinese e molto brava a esprimersi su un tracciato non troppo adatto alle sue caratteristiche: “anche perché è una pista dove bisogna essere brave ...

Esercito : Il nostro amatissimo #tricolore, fiero e orgoglioso, domina le cinque torri nel magnifico scenario dolomitico! Un’e… - _Carabinieri_ : La Bandiera italiana, “scortata” dall’Arma dei #Carabinieri, svetta su @cortina2021, a conclusione dei Campionati d… - Coninews : Tricolore in volo sopra Cortina. ?????? Le immagini della cerimonia di chiusura della 46ª edizione dei Mondiali di s… - OA_Sport : #SCIALPINO Federica Brignone non soddisfatta della sua prova in discesa, Laura Pirovano di umore opposto - cortinadolomiti : RT @gioriello: Raccontiamo anche l’Italia che funziona! @cortinadolomiti con i mondiali di sci alpino @cortina2021 ne è stata ottimo esempi… -