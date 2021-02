Roma | addio allo stadio a Tor di Valle | l’ex presidente Pallotta è durissimo VIDEO

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Laha dettodi Tor di. Il club girosso ha fermato l’iter perché “non sussistono più i presupposti per confermare l’interesse all’utilizzo delloda realizzarsi nell’ambito dell’attuale progetto immobiliare relativo all’area di Tor Di, essendo quest’ultimo progetto divenuto di impossibile esecuzione”.il commento da parte di James Ptta,girosso ha sbottato sui social: “Sto malissimo pere per la. Qualche cogl… (sapete bene di chi parlo) ha rovinato questo grande progetto per tutti. Triste”. Il comunicato ed i dettaglidella ...

DiMarzio : Stadio della #ASRoma, addio al progetto Tor di Valle: 'Non esistono più i presupposti. Esecuzione impossibile' - SkySport : Stadio Roma, addio al progetto Tor di Valle - RobertoRenga : RT @forzaroma: Addio allo stadio di Tor di Valle, #Pallotta: 'Progetto rovinato da qualche co...one' - FOTO #ASRoma - codeghino10 : RT @Eurosport_IT: Si infrangono definitivamente tutte le speranze per il nuovo stadio della Roma a Tor di Valle ?????? #StadiodellaRoma ht… - F_Sme : RT @tempoweb: Addio Tor di Valle, la Roma abbandona il progetto stadio: i Friedkin ne vogliono un altro #asroma #iltempoquotidiano https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma addio

Oggi l'imprenditore di Boston appare amareggiato per quella che si è dimostrata una pessima scelta: 'Sto malissimo pere per la. Qualche co…ne (sapete bene di chi parlo) ha rovinato ...Il CdA della, che si è riunito oggi, ha comunicato la notizia dell'al progetto stadio portato avanti da Pallotta per otto anni. Tra i punti all'ordine del giorno anche l'approvazione della semestrale ...La Roma dice addio al progetto per lo stadio a Tor di Valle. "Non sussistono più i presupposti per confermare l’interesse all’utilizzo dello stadio da ...Scopri tutte le novità legate al mondo della TV. Rimani sempre aggiornato con le ultime novità, i gossip e le anticipazioni di TV Sorrisi e Canzoni.